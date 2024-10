Carlos Carvalhal anseia terminar a sequência negativa do Sp. Braga, que encaixou derrotas ante Olympiakos, FC Porto e Bodo/Glimt. Em conferência de imprensa, este sábado, o treinador dos «Guerreiros» exigiu foco para a receção ao Farense.

Anda assim, Carvalhal não comentou as críticas do presidente António Salvador, que foi ao balneário após novo desaire na Liga Europa.

«A equipa sentiu a derrota [com o Bodo/Glimt], sentiu a injustiça do resultado. Tivemos 20 oportunidades de golo e quatro ocasiões claras. Cometemos erros que têm de se colmatar e a equipa está ávida de reagir.»

«Temos demonstrado alguma imaturidade. Há muitos jogadores com 18 e 19 anos, e é importante ter um contexto altamente favorável. Se, no final, as pessoas não gostarem do que viram, que se manifestem», argumentou.

Em todo o caso, Carvalhal considerou que esta é uma fase importante e rejeitou haver falta de atitude.

«Falo do jogo com o Olympiakos, em que a atitude competitiva não foi a melhor. Agora, com o Bodo/Glimt e com o FC Porto, não tem a ver com atitude. Queremos mais foco, atenção, concentração e entreajuda entre os jogadores», atirou.

O treinador analisou ainda o momento de Zalazar: «Não rematou à baliza? Há que compreender que vem de lesão, se fizesse este jogo daqui a 15 dias faria outro jogo».

Robson Bambu e Arrey-Mbi são os únicos indisponíveis, por lesão.

No sexto posto da Liga, com 14 pontos, o Sp. Braga receberá o último classificado, o Farense. O jogo principiará pelas 15h30 deste domingo, contará com arbitragem de João Gonçalves e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.