Reforço do Sp.Braga para a nova temporada, Castro elogiou nesta quarta-feira o método de trabalho de Carlos Carvalhal, mostrando vontade de pôr a sua experiência ao serviço do clube bracarense.

«Melhor era impossível. Os treinos estão a correr muito bem, tudo com bola. Já estamos a treinar questões táticas que a equipa está a adquirir muito rápido. Temos jogadores muito bons e inteligentes e o treinador tem uma forma de se expressar simples e sabe o que quer», afirmou aos meios de comunicação do clube.

Para Castro, Carlos Carvalhal tem apresentado aos jogadores «ideias novas, mas simples também».

«Ele fala futebol e nós, jogadores, tudo o que é treino com bola gostamos e tem sido assim desde que começámos. Os jogadores estão satisfeitos e muito motivados para assimilar tudo o que ele diz rapidamente», reforçou.

O médio considera que a sua experiência pode ser uma mais valia, e quer colocá-la ao serviço da equipa.

«Já são muitos jogos na carreira. Temos muitos jovens com qualidade e espero ajudá-los com toda a minha experiência, com a minha maneira de trabalhar e passar para eles que quem trabalha vai evoluir», disse.

«Todos queremos fazer uma grande época», terminou o português de 32 anos.