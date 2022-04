O Supremo Tribunal Administrativo deu razão ao Sporting de Braga no âmbito do processo relacionado com Custódio.



Lembre-se que em maio de 2021, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao clube minhoto, tendo por fundamento o exercício ilegítimo de funções por parte de Custódio, sucessor de Ruben Amorim na Pedreira. O órgão federativo decretou a interdição do recinto desportivo por dois jogos e aplicou uma multa de 13.388 euros aos bracarenses.



Numa primeira fase tanto o Tribunal Arbitral do Desporto como oTribunal Central Administrativo deram razão ao Sp. Braga, mas a FPF recorreu para o Supremo Tribunal Administrativo. O recurso não foi aceite e, por isso, os bracarenses foram absolvidos.



Por conseguinte, o valor da multa será devolvido ao Sp. Braga e a interdição do recinto desportivo por dois fica sem efeito.