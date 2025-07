Diego Rodrigues esteve em particular destaque na apresentação do Sp. Braga aos sócios, ao marcar o grande golo com que os minhotos fecharam a vitória sobre o Celta de Vigo (3-1) este sábado. Um momento que o jovem de 20 anos não vai esquecer tão cedo, até porque foi o primeiro golo na Pedreira.

«Foi um bom jogo, frente a um adversário muito difícil, o Celta é uma excelente equipa, mas sim, foi o meu primeiro golo pela equipa principal. Foi um jogo de preparação, mas é uma felicidade tremenda marcar um golo neste estádio. Foi um bom golo, foi o primeiro e nunca mais vou esquecer», destacou o jovem internacional, em declarações à Sport TV no final do jogo.

Um remate a mais de trinta metros da baliza que levou a bola ao angulo. «Vi que tinha espaço, estava numa posição central do campo. São as minhas características, acreditei em mim e correu bem. É um sonho, estou a viver um sonho. Quero continuar a melhorar a cada dia e dar muitas alegrias aos adeptos», acrescentou.

Um jogo vem que tem vindo os escalões de formação do Sp. Braga e que tem expetativas elevadas para o plantel principal. «As expetativas são sempre altas, quero afirmar-me, fazer muito mais jogos, ajudar a equipa com golos e assistências rumo aos objetivos coletivos», atirou.

Quanto às novas ideias do treinador Carlos Vicens. «São ideias novas, mas ao longo desta semana de pré-época, temos vindo a assimilá-las. Acredito que se aplicarmos as ideias do míster vamos fazer uma excelente época», destacou ainda.

O grande golo de Diego Rodrigues ao Celta: