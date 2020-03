Em entrevista ao site do Sp. Braga, o guarda-redes Eduardo explicou porque é que tem a alcunha de «bicho».

«Algumas pessoas chamam-me bicho pela forma como trabalho, como me empenho e muitas vezes como me chateio», começou por dizer.

«Não gosto de perder nas peladas e sou um bocado chato, confesso. A verdade é que eles também me picam para ficar chateado, mas pronto, depois tudo passa», prosseguiu.

Orientado já por treinadores como Carlos Carvalhal, Antonio Conte ou Jorge Jesus, o internacional português elege o técnico do Flamengo como o mais exigente que já teve.

«O Jorge Jesus era o mais exigente. Ele é muito explosivo, detesta ver os jogadores errar e reage no momento. Não me posso queixar porque também sou um bocado assim.»

Eduardo recordou ainda o momento em que chegou ao Sp. Braga, proveniente do rival Vitória de Guimarães: «Foi complicado. Eu vinha do Vitória SC e, no primeiro dia que fui treinar, o Vítor Santos (Coordenador da Formação do SC Braga) perguntou-me qual era o meu clube anterior e disse: ‘Ui, nós ficamos com os dispensados dos outros?’ Fiquei apreensivo, mas felizmente consegui fazer uma carreira aqui.»