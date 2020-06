O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, defendeu esta segunda-feira a necessidade de os adeptos encararem com responsabilidade a retoma da I Liga de 2019/2020, ao fim de dois meses e meio de paragem, agora sem público nos estádios.

«Ganhar, nesta altura, não é só marcar mais um golo que o adversário, ganhar é demonstrar a todo o país que o futebol tem agentes e adeptos com responsabilidade social», afirmou Salvador, numa mensagem aos sócios e adeptos do clube minhoto.

«Só assim podemos alcançar a outra vitória pela qual lutamos: o regresso dos adeptos aos estádios. Estou convicto, e por isso defino esta meta em nome de todo o grupo de trabalho e em nome do Sporting de Braga, de que voltaremos a ter o nosso público no estádio ainda no que resta desta temporada», disse.

O líder dos bracarenses apontou ainda como «imperioso que o futebol transmita uma imagem de rigor e de confiança», devido ao «imenso escrutínio das autoridades sanitárias», para que o público possa voltar aos estádios de futebol em Portugal.