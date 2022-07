Depois de já ter revelado o equipamento principal e o primeiro alternativo, o Sp. Braga apresentou agora a segunda camisola alternativa em tons de bege.

Sob o lema «born o shine» [viver para brilhar], o clube anunciou que a nova camisola está, a partir deste sábado, disponível no stand de vendas do clube, bem como na loja online.

