Francisco Moura, jogador do Sp. Braga, em declarações à Sport TV depois da derrota no Dragão:



«O Dragão é um campo difícil. Tínhamos de ser mais eficazes a definir. Na primeira parte tivemos muitas dificuldades a sair e não ganhámos as segundas bolas, levámos com muitas transições do FC Porto. Melhorámos na segunda parte.»



«É normal ter baixas em cada jogo. Estiveram seis jogadores da formação no jogo e isso é ótimo.»