Fransérgio, médio do Sp. Braga, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (1-3), no Estádio do Dragão, na ronda inaugural da Liga:

[O que faltou ao Sp. Braga?]

- Ficou a faltar um pouquinho de eficácia ofensiva. Tivemos oportunidades, saímos na frente. Depois tivemos oportunidade de empatar, no lance do Horta, mas não tivemos a tranquilidade de colocar a bola lá dentro. Com o decorrer do jogo, a gente precisava pelo menos empatar, mas sofremos o terceiro golo de penálti. A equipa está de parabéns pelo que fez, mas temos de estar alerta. Em dois minutos acabámos por perder o jogo. Naqueles últimos minutos da primeira parte acabámos por perder o jogo. Isso não pode acontecer.

- Gostaria de deixar um apalavra aos nossos adeptos pela festa bonita que fizeram à saída da nossa concentração. Temos de pedir desculpa, hoje não deu, mas sabemos que eles vão estar sempre do nosso lado.

[Ficou a sensação que o Braga podia ter feito algo mais…]

- Com certeza, faltou eficácia ofensiva. Mesmo a perder por 1-2, tivemos oportunidades para empatar. Podia ter mudado o jogo ou não, mas a equipa está de parabéns. Temos de levantar a cabeça porque sexta-feira tem mais

[O que mudou com a chegada de Carvalhal?]

- A dinâmica foi a que viu hoje, precisamos de um pouco mais de nervo nos duelos e frieza na hora das decisões e colocar a bola lá dentro da baliza.