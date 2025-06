O guarda-redes André Marques, de 14 anos, foi esta sexta-feira dispensado dos trabalhos do Sp. Braga para realizar o exame nacional de matemática do 9.º ano. De recordar que o jovem guardião foi chamado ao plantel sénior no arranque da época, na companhia de Gonçalo Dias, para suprir as ausências de Hornicek e João Carvalho.

Além de André Marques, também Afonso Patrão esteve ausente, uma vez que recupera da lesão muscular sofrida na Seleção sub-19.

Esta sexta-feira treinaram 23 jogadores às ordens de Carlos Vicens.