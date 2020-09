Carlos Carvalhal recusou colocar o Sp. Braga no mesmo patamar de FC Porto e Benfica, apesar do terceiro lugar conquistado pelos minhotos na última época. «Há ainda uma diferença muito grande de equipas como o Sp. Braga e o Sporting para o Benfica e o FC Porto, em média de 20 pontos», começou por dizer o treinador na antevisão ao duelo diante do Santa Clara, esta sexta-feira.

Carvalhal fez, ainda, um paralelismo com os órgãos de comunicação social e recordou os tempos em Inglaterra. «Eu fiz uma entrevista normal no Swansea que aqui se faz com uma câmara, lá tinha oito câmaras e seis pessoas», assumiu. «O jornalista, pela sua sagacidade e capacidade de fazer perguntas pode fazer uma entrevista melhor do que a outra, mas se tiver outros meios, o produto é muito melhor», acrescentou.

O treinador do Sp. Braga ressalvou que «há uma diferença grande entre a capacidade de investimento, grandeza e força» dos arsenalistas face aos candidatos ao título, mas lembrou que o clube «tem muito bem sabido diminuir [a diferença] todos os anos ao ponto de ter conseguido suplantar no ano passado o Sporting».

Depois da derrota na jornada inaugural da Liga, frente ao FC Porto, por 3-1, Carvalhal quer ver o Sp. Braga a «jogar bom futebol e evoluir enquanto equipa e no processo de jogo», perante o Santa Clara, que diz ser «uma boa equipa, muito bem orientada, muito perigosa».

O técnico dos arsenalistas mostrou-se satisfeito com o plantel que tem à disposição, «com dois jogadores por posição e no qual há uma luta interna bastante saudável».

Carvalhal revelou, ainda, que Raul Silva «foi penalizado pela Liga e pelo clube e foi chamado à atenção fortemente no grupo de trabalho», depois da expulsão no Estádio do Dragão por palavras dirigidas ao árbitro da partida.

O Sp. Braga recebe o Santa Clara, esta sexta-feira, já com Paulinho recuperado de lesão, mas sem Gaitán e Rui Fonte, que integram o boletim clínico. Raul Silva, por castigo, também é ausência confirmada.