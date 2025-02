Ricardo Horta realizou o jogo 410 pelo Sp. Braga, na segunda-feira frente ao Moreirense, e ultrapassou a marca dos 409 jogos de José Maria Azevedo, tornando-se assim no recordista máximo em jogos pelo clube minhoto.

«É um motivo de orgulho, 410 jogos são realmente muitos jogos, muitas emoções, muitas alegrias, algumas tristezas também, mas é um sentimento de orgulho por esta marca que alcancei e superar um jogador tão histórico, como era José Maria Azevedo. É um motivo de muito orgulho e estou feliz por atingir esta marca», disse.

O capitão dos bracarenses assumiu que o Sp. Braga é a casa dele e acredita estar a conseguir retribuir tudo o que lhe deram, ajudando o clube a crescer e este a ele.

«O Sp. Braga é um clube centenário, já passaram aqui milhares de jogadores e atingir estas marcas, claro que me deixa muito feliz, mas, sinceramente, não pensava muito nisso. Desde o primeiro dia que cá cheguei, que o meu objetivo era jogar, queria mostrar-me e as coisas foram acontecendo, naturalmente, até ao dia de hoje. Alcançando esta marca sinto que desempenhei um bom papel, deixo aqui alguma história, o que me deixa muito feliz», atirou Horta.

«Jogar futebol sempre foi a minha paixão desde criança, os meus pais diziam que tanto eu como o meu irmão só estávamos quietos com uma bola na mão», acrescentou.

Quando questionado sobre o que diria ao seu «eu» mais novo, respondeu que diria «para ele aproveitar ao máximo o tempo que vai estar aqui, o Sp. Braga dá todas as condições para evoluirmos. Se trabalhasse, as coisas boas podiam surgir, falo no caso da Seleção. Já tinha ido uma vez, mas não era opção quase sempre, aqui conseguir estar um ano e tal sempre a ir à Seleção e disputar um Mundial foi muito gratificante para mim e era isso que diria ao jovem que aqui chegou. Se trabalhar e mostrar o seu valor, coisas boas irão acontecer», concluiu Ricardo Horta.

Recorde-se que o internacional português também já era o melhor marcador de sempre dos arsenalistas.