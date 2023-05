Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga, em declarações à BTV, depois da derrota diante do Benfica (0-1), no Estádio da Luz, em jogo da 31.ª jornada da Liga:

Desiludido com o resultado?

- Sabíamos que ia ser um jogo extremamente difícil frente ao primeiro classificado, sabíamos que eles iam entrar fortes, tentámos resistir ao máximo nos primeiros minutos e acho que conseguimos. Na segunda parte, acho que foi um jogo mais equilibrado, mas acabámos por sofrer numa desatenção nossa. Acaba por ser uma vitória do Benfica, mas a nossa equipa está de parabéns pelo que fez durante o jogo.

O Sp. Braga esteve bem defensivamente, mas faltou aparecer em termos ofensivos, o que faltou?

- Nós entramos em qualquer estádio para vencer, infelizmente não conseguimos, mas ainda há três jogos do campeonato, mais uma final da Taça, ainda há muito para vencer.

Que palavras para os adeptos? Matematicamente ainda é possível...

- Temos o nosso caminho bem traçado, sabíamos das dificuldades, claro que queríamos ganhar, queríamos os três pontos, queríamos o campeonato mais em aberto, mas não foi possível. Resta agradecer aos nossos adeptos que se fizeram aqui sentir. Ainda faltam três jogos do campeonato, mais uma final da Taça e queremos vencer.