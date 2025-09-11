Gustaf Lagerbielke, reforço sueco do Sp. Braga, contratado no último defeso aos escoceses do Celtic, foi dado como «desaparecido» nos Países Baixos, onde jogou, na última temporada, ao serviço do Twente.

O central de 25 anos estava registado no município de Enshede, a cidade do Twente, como habitante local, condição que lhe proporcionava algumas regalias na cidade, tanto ao nível de transportes, mas também nos cuidados de saúde.

Ora, numa atualização realizada ao registo dos habitantes, a autarquia deu pela ausência de um grupo e pessoas que teriam deixado a cidade, entre as quais, estava o reforço do Sp. Braga. Uma lista que foi publicada num jornal local não fosse haver um erro, antes de avançar com as «baixas» dos cidadãos ausentes.

A nota publicada pela autarquia dava conta que tinha sido feita «uma investigação exaustiva» sobre o paradeiro dos «desaparecidos». «Esta investigação mostra que desconhecemos o paradeiro destas pessoas. O município vai, portanto, apagar o registo destas pessoas. Estes cidadãos já não estão registados nos Países Baixos. Isto pode ter consequências, por exemplo, para subsídios, apoios, pensões e cuidados de saúde», avisa a autarquia de Enshede.

Gustaf Lagerbielke vai, entretanto, regressar aos Países Baixos, uma vez que o sorteio da Liga Europa colocou no caminho do Sp. Braga os neerlandeses do Go Ahead Eagles. Será a 29 de janeiro do próximo ano, na última jornada da fase liga da segunda competição da UEFA. Uma oportunidade para Lagerbielke esclarecer a situação junto do município de Enshede.