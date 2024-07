João Moutinho falou esta quinta-feira sobre as primeiras sensações da nova pré-temporada do Sp. Braga, nesta altura, a estagiar em França, e destacou a importância de dar o «exemplo» aos mais jovens, sobretudo, no que diz respeito à ambição de «querer ganhar sempre».

«É sempre bom dar esse exemplo de querer ganhar sempre, de dar o máximo dentro dos treinos. Eu caracterizo-me por isso, por não gostar de perder, por não querer perder e dar o meu máximo para ajudar a equipa onde estou integrado, e isso é que vai acontecer sempre, seja no treino ou no jogo», destacou o jogador às plataformas do clube, à margem do estágio que a equipa está a realizar em Evian Les-Bains.

O experiente médio português, de 37 anos, fala, depois, na importância destes primeiros dias de trabalho. «É para isso que serve a pré-época, para trabalharmos, e estamos a trabalhar bem forte, para conseguirmos chegar ao primeiro jogo na máxima força. Estamos a assimilar bem as ideias do mister [Daniel Sousa], aquilo que quer para podermos dentro de campo dar o nosso melhor e conseguirmos as vitórias para o Braga, que é aquilo que todos queremos», comentou.

Houve muitas alterações no plantel do Sp. Braga, com a entrada de muitos jogadores jovens. «Acho que têm trazido qualidade e também alguma irreverência, que é característica dos jovens, e os novos jogadores têm vindo para ajudar, têm trabalhado bem e espero que continuem a dar o seu máximo para ajudar o Sp. Braga atingir os seus objetivos durante a época», destacou ainda.