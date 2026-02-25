Liga Portugal e Sp. Braga reúnem após desentendimento com a PSP
Dérbi de sábado ficou marcado por confrontos, além da discórdia em volta de uma coreografia
Na sequência do desentendimento entre Sp. Braga e a PSP de Braga e dos confrontos entre os adeptos dos e as autoridades, antes do dérbi com o Vitória de Guimarães, a Liga Portugal reuniu com o presidente do Sp. Braga e garantiu que vai exigir esclarecimentos à direção de operações da PSP.
Nesta quarta-feira, Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, argumentou que a entidade «está alinhada com os princípios enunciados e que tudo fará para a promoção do futebol e dos seus públicos».
Já o Sp. Braga sublinhou a importância de a Liga Portugal «reforçar o seu papel enquanto organizadora das competições profissionais, garantindo que iniciativas destinadas a valorizar o espetáculo (...) sejam concretizadas conforme previsto no Regulamento de Competições».