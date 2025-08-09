No “intervalo” da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, o Sp. Braga recebe o Tondela na jornada inaugural do campeonato. Na antevisão, este sábado, Carlos Vicens apontou a novo triunfo.

«Vimos de uma tradição muito negativa nos primeiros jogos do campeonato nas últimas temporadas e vamos tentar romper com essa tendência. Estamos satisfeitos pelo esforço dos jogadores, mas há muitas coisas a melhorar», começou por argumentar, em conferência de imprensa.

Quanto à luta pelo título, o treinador espanhol distanciou-se desse objetivo: «Temos 0,4 por cento de hipóteses, vi [uma sondagem] num canal de televisão».

Por fim, Vicens deixou elogios ao futebol português.

«É muito competitivo, toda a Europa põe os olhos, com muitos talentos jovens e também a nível de treinadores. Os jogos são muito difíceis, não podes relaxar», terminou.

João Moutinho é baixa certa, cumprindo castigo pela expulsão na última jornada, em maio. O Sp. Braga recebe o Tondela às 20h30 deste domingo, num encontro com arbitragem de Cláudio Pereira e para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.