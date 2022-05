O guarda-redes do Sporting de Braga, Matheus Magalhães, reforçou a vontade de, um dia, poder representar a seleção nacional de Portugal, já que tem nacionalidade portuguesa desde 2020.

«Claro que tenho sonhos, vários objetivos, creio que podemos alcançar e realizar esses sonhos. Aqui em Portugal creio, espero, vou dar o meu melhor e se um dia for chamado à seleção portuguesa, vou abraçar com unhas e dentes», referiu o guardião de 30 anos, que está no Sporting de Braga desde 2014/2015, em declarações aos canais do clube, na quarta-feira.

O ex-América Mineiro, o outro clube que representou na sua carreira, antes de viajar para Portugal, já conquistou duas Taça de Portugal e uma Taça da Liga pelo Sporting de Braga, mas quer mais pelo clube que lhe abriu as portas do futebol português e europeu.

«Tenho o sonho de ser campeão da Liga com o Braga, creio que não está longe», notou Matheus, que já em 2020 tinha sublinhado a ambição de poder chegar à seleção.

Na segunda-feira, Matheus foi distinguido com o prémio de guarda-redes do mês pela Liga, numa distinção relativa a abril.