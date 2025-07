Gabriel Moscardo já está em solo português para assinar contrato e ser apresentado como novo reforço do Sp. Braga, segundo apurou o Maisfutebol.

O jovem médio brasileiro vai ser emprestado pelos franceses do PSG por uma temporada (até junho de 2026), com opção de renovação por mais uma temporada (até junho de 2027).

Para garantir a contratação do internacional sub-23 brasileiro, os minhotos levaram a melhor nos bastidores sobre os espanhóis do Betis e do Sevilha e sobre os neerlandeses do Ajax.

Avaliado positivamente pelo recém-chegado Carlos Vicens, Gabriel Moscardo, de 19 anos, foi comprado no ano passado do Corinthians pelo PSG a troco de 20 milhões de euros.

Esteve emprestado ao Stade de Reims na época anterior.