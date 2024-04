João Moutinho foi eleito «homem do jogo» pela Sport TV, na vitória do Sp. Braga sobre o Vizela (2-1), na Pedreira, mas no momento de receber o prémio, chamou o treinador Rui Duarte e, em nome da equipa, entregou o prémio ao mister que passa por um momento muito difícil, numa semana em que perdeu tragicamente o filho mais velho.

«Não vou ficar com o prémio, a vitória é de toda a equipa que decidiu que acha mais justo ser você a ficar com isto», começou por enunciar o experiente jogador antes de entregar o prémio a Rui Duarte.

«Obrigado por tudo, obrigado por continuar connosco e por dar tudo que tem por este clube», destacou ainda Moutinho antes de dar um sentido abraço a Rui Duarte.

Ora veja: