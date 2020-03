Em isolamento há vários dias, devido à pandemia de Covid-19, Matheus, guarda-redes do Sp. Braga, admite que não está a ser fácil treinar em casa, devido à pandemia de Covid-19, mas refere que há elementos positivos a tirar desta situação.

«Todos foram apanhados de surpresa, mas acho que cada um tem de tirar o lado positivo. Estar envolvido com a família… no dia a dia os jogadores não estão tão com a família, agora dá para tirar partido disso e ver os meus filhos a crescer, ver a evolução deles, acho que isso não tem preço. Tem de se tirar coisas boas desta epidemia, estar junto com a família, dizer que se ama, aproveitar ao máximo», afirmou, numa videoconferência promovida pelo clube minhoto.

«Tenho tentado fazer o plano [que o Sp. Braga enviou], mas claro que é diferente. Não é a mesma coisa estar com o treinador de guarda-redes, não está a ser fácil, mas estamos a dar o máximo para fazermos o que é pedido. Estamos focados em manter a forma, mas o foco máximo é estarmos todos com a saúde», prosseguiu.

Matheus revelou depois que se tem tentado abstrair das notícias sobre o novo coronavírus: «Estou no grupo que só vê panda e os caricas, é só desenho. Até mesmo para os meus filhos não ficarem a ver isso [notícias], o mais velho já entende. O que os olhos veem o coração sente, se ficarmos a ver as notícias entra para dentro do coração e ficamos chateados. Aqui em casa estamos a aproveitar o máximo com as crianças, estou a desfrutar da família e a desligar-me das notícias.»

«Nós jogadores vivemos numa bolha diferente, mas temos as nossas rotinas. Tantos infetados, tantas mortes, é difícil, isso deixa-nos tristes. (…) Todos acharam que eram só uma gripe, mas é uma coisa séria», acrescentou.

Nascido no Estado de Belo Horizonte, Matheus mostra preocupação pela situação no Brasil, nomeadamente perante as atitudes do presidente Jair Bolsonaro: «Preocupa [as palavras de Bolsonaro], o que está em jogo é a vida do ser-humano. (…) O ser humano tem de ficar em casa e ajudar para isto não piorar.»