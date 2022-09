O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, frisou não ter conhecimento de que Ricardo Horta tenha manifestado publicamente vontade de se transferir para o Benfica.



«O Ricardo disse a quem? À SportTV? Não tenho conhecimento que ele tenha dito isso [que gostaria de jogar no Benfica], nunca me transmitiram declarações dele sobre isso. O Ricardo está muito satisfeito e muito feliz por continuar em Braga, tem feito grandes jogos e vai certamente continuar assim», respondeu quando questionado pela SportTV, à margem do «Football Talks».



O líder dos minhotos mostrou-se «satisfeito» pela permanência do capitão no clube e explicou de forma sucinta o motivo para não ter existido acordo com as águias.

«Nunca houve novela em torno do Ricardo Horta. É um símbolo do nosso clube e estamos muito satisfeitos em tê-lo connosco. É um grande profissional, o nosso capitão, muito querido na nossa massa adepta, como ficou provado ainda no último jogo», disse.

«O Sp. Braga é o único clube com poder de decisão sobre a venda dos seus ativos. Foi sempre o Sp. Braga que teve a decisão sobre a venda do Ricardo Horta. Para vender, seja o Ricardo Horta, seja outro jogador qualquer, tem de haver uma série de pressupostos que possam ser cumpridos no nosso entendimento e não houve», concluiu.

Recorde-se que esta segunda-feira, o Málaga frisou que nunca foi um entrave à saída do internacional português da Pedreira, acrescentando que o Sp. Braga recebeu duas propostas do Benfica pelo jogador.