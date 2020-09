António Salvador recordou todo o processo de saída de Ruben Amorim, dizendo que nesta altura não tem dúvidas que o Sporting vai cumprir o último acordo feito para o pagamento da cláusula de rescisão. «Preferia que não cumprisse, porque ia ter uma penalização de 1,8 milhões de euros, mas estou seguro que agora vai cumprir», referiu o presidente do Sp. Braga.

Depois falou da saída do técnico e revelou que Frederico Varandas lhe ligou a pedir um novo acordo, porque não tinha capacidade de pagar o que tinha sido estabelecido inicialmente. Nessa altura, António Salvador aceitou, porque recorda que também já teve processos em que não conseguiu cumprir e porque sentia que avançar para os tribunais ia servir de pouco.

«Quando o Sporting apareceu, propus ao Ruben Amorim uma renovação por mais um ano, dobrando-lhe o salário. Ele tinha contrato por dois anos, acrescentava-lhe mais um e dobrava-lhe o salário. O Ruben Amorim, mesmo assim, veio falar comigo a dizer que queria ir para o Sporting, que era um projeto que o Sp. Braga não lhe podia dar, mesmo em termos financeiros», referiu.

«O Ruben Amorim ganhava 300 mil euros por ano, propus-lhe ficar a ganhar 600 mil euros, mas quando há um clube que lhe paga 2,5 milhões de euros, não é possível infelizmente o Sp. Braga conseguir acompanhar esses valores.»

António Salvador, nesta entrevista à Next, televisão do Sp. Braga que inaugurou um novo estúdio, revelou também que Ruben Amorim ganhou dez por cento do valor da cláusula de rescisão com a mudança para Alvalade, o que significa que recebeu um milhão de euros do Sp. Braga.

«A transferência de Ruben Amorim é inédita em Portugal. É o segundo treinador mais caro do mundo. Entre clubes portugueses nunca tinha acontecido», referiu.

«Quando ele chegou, não pagámos contrapartidas nem a ele nem ao representante. Eu disse-lhe que ia meter uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros e ele disse-me que, se fosse assim, queria dez por cento de uma futura transferência. Ele não acreditava que alguém pagasse esse valor, eu também não acreditava e aceitei.»