O Sp. Braga anunciou a renovação de Bernardo Couto, conhecido por Berna, que assinou até 2025.

O médio de 19 anos, que já se estreou na equipa principal, atuou na época que agora finda sobretudo ao serviço das equipas B e Sub-23 dos minhotos.

«Hoje sou uma das promessas do Sp. Braga, mas não posso adormecer e tenho que trabalhar para conseguir alcançar os meus objetivos. Mais do que pensar no futuro, em que gostaria de jogar a Liga dos Campeões e representar a Seleção AA, gosto de pensar no presente e naquilo que posso fazer agora. Gostava muito de me afirmar na equipa principal, conseguir ter mais minutos. Sei que não é uma tarefa fácil, mas é para isso que vou trabalhar e espero conseguir», afirmou Berna em declarações reproduzidas pelo site do Sp. Braga.