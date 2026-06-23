Sp. Braga
Há 43 min
OFICIAL: Bernardo Fontes reforça a baliza do Sp. Braga
Guarda-redes brasileiro regressa ao emblema minhoto, depois de duas temporadas ao serviço do Tondela
AL
Guarda-redes brasileiro regressa ao emblema minhoto, depois de duas temporadas ao serviço do Tondela
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O Sp. Braga anunciou, esta terça-feira, a contratação de Bernardo Fontes, que regressa dois anos depois ao emblema minhoto, tal como já havia noticiado o Maisfutebol.
O guarda-redes chega proveniente do Tondela a troco de 400 mil euros (cláusula de resgate a que o Sp. Braga tinha direito), assina até 2030 e fica blindado com uma cláusula de rescisão fixada nos 40 milhões de euros. Em 2024, recorde-se, Bernardo Fontes foi transferido em definitivo para o Tondela mediante partilha de passe.
Na temporada passada, o atleta brasileiro destacou-se na baliza dos beirões, tendo somado 34 jogos.
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