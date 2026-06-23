O Sp. Braga anunciou, esta terça-feira, a contratação de Bernardo Fontes, que regressa dois anos depois ao emblema minhoto, tal como já havia noticiado o Maisfutebol.

O guarda-redes chega proveniente do Tondela a troco de 400 mil euros (cláusula de resgate a que o Sp. Braga tinha direito), assina até 2030 e fica blindado com uma cláusula de rescisão fixada nos 40 milhões de euros. Em 2024, recorde-se, Bernardo Fontes foi transferido em definitivo para o Tondela mediante partilha de passe.

Na temporada passada, o atleta brasileiro destacou-se na baliza dos beirões, tendo somado 34 jogos.