Cristian Borja terminou vínculo com o Sp. Braga e rumou ao México para assinar um contrato com o Club América válido para as próximas três temporadas.

Termina, assim, a passagem do lateral colombiano de 31 anos pela liga portuguesa, onde chegou em 2018, proveniente do Toluca, para reforçar o Sporting.

Depois de duas temporadas e meia em Alvalade, o defesa rumou ao Sp. Braga onde cumpriu mais duas épocas e meia, com um empréstimo aos turcos do Alanyaspor pelo meio.