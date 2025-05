O Sp. Braga anunciou esta terça-feira que o defesa central Paulo Oliveira renovou por mais uma temporada.

«Paulo Oliveira renovou contrato com o SC Braga e assinou um novo vínculo válido até 2026», pode ler-se num comunicado divulgado no site oficial do clube.

O defesa de 33 anos chegou aos «guerreiros do Minho» na temporada 2021/22 proveniente dos espanhóis do Eibar.

Esta época, Paulo Oliveira foi opção em 29 partidas pelos bracarenses tendo apontado um golo.

Internacional português por uma ocasião, o defesa vai assim continuar para uma quinta temporada ao serviço do Sp. Braga, onde conquistou uma Taça da Liga em 2023/24 frente ao Estoril.

[Artigo atualizado às 10h28]