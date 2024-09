O Sp. Braga anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com os suíços do Basileia para a cedência, a título de empréstimo, do lateral sueco Joe Mendes, até ao final da corrente temporada.

O acordo entre os dois emblemas contempla uma cláusula de compra, não vinculativa, de 2,2 milhões de euros, aos quais acrescem mais 300 mil euros mediante objetivos.

Caso a cláusula de compra seja exercida pelo clube suíço no final da temporada, o Sp. Braga reservará, ainda, 10 por cento de uma futura transferência do atleta de 21 anos.

A fechar o comunicado, o clube minhoto deseja ainda «as maiores felicidades pessoais e profissionais» para esta nova etapa da carreira ao jogador que contratou em 2022 ao AIK.