No mesmo dia em que anunciou a saída de Joe Mendes para o Basileia, por empréstimo, o Sp. Braga anunciou a chegada de outro lateral direito, neste caso, João Ferreira, que chega, também por empréstimo, do Watford.

Um acordo válido até ao final da corrente temporada que contempla uma cláusula de compra, não vinculativa, de 3,5 milhões de euros. Caso o Sp. Braga entenda exercer a cláusula, o internacional das camadas jovens irá assinar um contrato válido por quatro temporadas.

Formado no Rio Ave e no Benfica, o lateral-direito, de 23 anos, estreou-se pelas águias em 2020/21 (5 jogos). Seguiu depois por empréstimo do Benfica para o Vitória SC (16 jogos) e, na época seguinte, para o Rio Ave (12 jogos), sendo posteriormente transferido para os ingleses do Watford.

Na época passada o jovem lateral esteve emprestado à Udinese e somou 37 jogos na Série A italiana.