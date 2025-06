O Sp. Braga anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com o Estrasburgo para a transferência, a título definitivo, do guarda-redes marroquino Alaa Bellaarouch.

O clube minhoto pagou 300 mil euros por cinquenta por cento do passe do guarda-redes de 23 anos que assinou um vínculo válido por cinco temporadas, até 2030. Segundo apurou o Maisfutebol, o contrato inclui uma cláusula de rescisão fixada nos 40 milhões de euros.

Bellaarouch, nascido em Casablanca e com 1,88 m de altura, vai vestir a camisola com o número 36 do Sp. Braga, já realizou os habituais exames médicos e conheceu a Cidade Desportiva do clube, onde privou com alguns dos novos companheiros, bem como a equipa técnica liderada por Carlos Vicens.

O jovem guarda-redes começou a carreira no Academia Mohammed VI, mas rumou cedo para a França, aos 16 anos, para representar o Estrasburgo.