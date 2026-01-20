O Sp. Braga anunciou um acordo total com os suíços do Basileia para o empréstimo até final da corrente temporada do central bósnio Adrian Barisic, ficando desde já contemplada uma cláusula de compra obrigatória de 3,5 milhões de euros, tal como o Maisfutebol já tinha divulgado.

Após o final do período de empréstimo, o jogador assinará um contrato com os minhotos válido para as próximas quatro temporadas, até junho de 2030, fincado com uma cláusula de rescisão fixada nos 40 milhões de euros.

Refira-se, ainda que o acordo prevê que o Basileia fique com dez por cento de uma mais-valia sobre uma futura transferência.

Nascido na Alemanha, em Estugarda, o possante central (1,92m) de 24 anos é internacional pela Bósnia e fez toda a sua formação na Croácia, mais concretamente no Hajduk Split, no Dínamo Zagreb e no NK Osijek.

Depois da Croácia, Barisic jogou ainda em Itália, no Frosinone, antes de chegar ao Basileia, na temporada de 2023/24.

No Sp. Braga, Barisic, que já fez exames médicos, vai atuar com o número 37 nas costas.