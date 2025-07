O Sp. Braga anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com os escoceses do Celtic para a contratação do defesa central sueco Gustaf Lagerbielke.

O jogador de 25 anos assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2030, a troco de de cerca de 2,6 milhões de euros com o Celtic a ficar com 10 por cento de uma futura venda.

Sabe ainda o Maisfutebol que Lagerbielke fica com uma clausula de 50 milhões de euros.

Com formação feita entre o FC Djursholm e o AIK, da Suécia, o internacional sueco esteve no Twente na última temporada, por empréstimo do Celtic. Na formação neerlandesa, Lagerbielke realizou 32 jogos tendo marcado um golo e feito uma assistência.