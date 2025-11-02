Pau Víctor, avançado do Sp. Braga, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (1-2), no Estádio do Dragão, em jogo da 10.ª jornada da Liga.

Com que sensação é que sai deste jogo?

«Acho que a equipa fez um jogo incrível, vir aqui e fazer o que fizemos, prender o FC Porto como conseguimos, criar oportunidades, penso que é de admirar. Se continuarmos assim vamos conseguir grandes coisas. Estamos numa fase muito boa, temos de continuar assim, esta derrota não nos pode afetar. Estou muito orgulho da equipa, pela forma como competimos, pela forma como jogámos, sobretudo, pela personalidade que tivemos.»

Alguma coisa terá faltado para o Sp. Braga não pontuar…

«Sim, gostávamos de ter tido mais oportunidades de golo, mas não é fácil, eles defenderam muito bem, jogaram com um bloco baixo que era difícil entrar. No final tivemos oportunidades, marcámos um golo num canto. Volto a dizer, orgulhoso com a equipa, temos de continuar a trabalhar assim que vão chegar coisas muito boas.»

Nesse lance do golo, o remate do Zalazar não era bem uma assistência, seria para golo…

«Tínhamos preparado o canto assim, com a bola a ir para o segundo poste, aconteceram coisas, mas o Víctor rematou de forma incrível, mas queríamos ganhar. Tivemos argumentos para ganhar e vamos trabalhar para ganhar muitos jogos.»

A derrota é um revés para o Sp. Braga, mas esta forma de jogar é para manter?

«Sim, agora vamos analisar o que fizemos bem e o que fizemos mal que certamente são muitas coisas porque perdemos, mas agora temos de nos focar no próximo jogo que é na Liga Europa. Estamos com uma boa dinâmica, queremos continuar assim.»