Paulinho, em declarações à Sport TV, depois da vitória do Sp. Braga frente ao FC Porto (2-1), em pleno Estádio do Dragão, no jogo de abertura da 17.ª jornada da Liga:

[Peso histórico desta vitória?]

- É uma vitória muito boa, num estádio difícil, frente a um candidato ao título, que só nos pode motivar para os jogos que aí vêm.

-O mister deixa isso bem claro, só joga quem jogar com as ideias dele, mesmo que seja arriscado. Hoje chegamos ao Dragão com uma grande atitude, personalidade, e fizemos dois golos de bola parada. Frente a um adversário tão forte nas bolas paradas, saímos por cima.

[O que mudou com Rúben Amorim?]

- Veio com uma ideia diferente, uma ideia que todos nós rapidamente assimilámos e comungamos. É um futebol muito positivo, um futebol de risco, como no último jogo em que sofremos um golo, mas é assim. Temos de agradecer aos adeptos que às sete da tarde vieram cá.