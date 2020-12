Paulinho tem sido um dos nomes mais recorrentemente falados no que toca a reforços do Sporting.

O avançado do Sp. Braga trabalhou com Ruben Amorim nos arsenalistas e quando o técnico se mudou para Alvalade a associação entre os dois tornou-se quase inevitável.

Porém, Paulinho garante que as notícias de mercado lhe passam ao lado e espera que assim continue, conforme declarou em entrevista ao jornal Record, quando lhe perguntaram se lhe tinham chegado ecos do interesse do Sporting.

«A mim nunca me chega nada e espero que nunca chegue. Chega aos meus representantes e eles sabem que não quero que me encham de informação desnecessária. […] Quero que me digam só: ‘Há esta possibilidade, vamos falar com o Sp. Braga’. Ou que o Sp. Braga se chegue à minha beira e diga: ‘Recebemos isto e achamos que é um bom negócio para o clube’. Simples», realça.

Já sobre Ruben Amorim em concreto, Paulinho assegura que não mantém contacto com o treinador.

«Não falei com ele desde que ele saiu do Sp. Braga e não tenho o hábito de ler jornais», disse.