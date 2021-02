Lucas Piazón, jogador do Sp. Braga, em declarações à Sport TV, depois do empate 2-2, em casa, diante do FC Porto, em jogo da 18.ª jornada da Liga:

[Saltou do banco para ajudar a equipa com duas assistências]

- Foi acreditar até ao final, já no jogo passado também tivemos de acreditar até ao final, estávamos empatados e conseguimos a vitória. Hoje fomos atrás do resultado, 0-2, acreditámos que podíamos tirar alguma coisa do jogo e, no final, saímos com um ponto.

[A equipa não entrou bem no jogo]

- Jogo difícil. O jogo estava equilibrado, eles tiveram um penálti e acabaram por sair na frente. No segundo tempo entrámos melhor, mas sofremos logo o segundo golo. A partir daí foi lutar até ao final. Acho que a gente tentou. No início, depois da saída do Corona eles ainda conseguiram segurar um pouco. Mas se tivéssemos marcado mais cedo podíamos ter vencido o jogo, mas foi isso, acreditar até ao fim e lutar até ao final.

[Pelo jogo, este ponto é melhor para o Sp. Braga do que para o FC Porto?]

- Sim, perdemos dois pontos, mas também impedimos o FC Porto de fazer dois pontos. Na briga ali em cima, a derrota para a gente seria muito ruim porque o FC Porto ganhava três e nós zero. Com este empate continuamos na luta pelas primeiras posições.

[Chegou há pouco tempo, mas na última jornada marcou um golo e hoje fez duas assistências]

- A gente chega para ajudar, para somar. São muitos jogos aqui no Sp. Braga, sempre que tenho uma oportunidade tento ajudar de alguma forma.