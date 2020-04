Alan foi a contratação mais especial desde que António Salvador é presidente do Sp. Braga. A chegada do antigo extremo brasileiro teve intervenção direta do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, que chegou a falar diretamente com Jorge Jesus.



«Contratação que deu gozo especial? Houve uma até pela forma como aconteceu», disse, numa sessão de perguntas nas redes sociais do clube.



«O Alan tinha estado no Vitória de Guimarães, nas pouquíssimas vezes em que ficaram à nossa frente nos últimos anos. O Vitória queria ficar com o Alan, porque o FC Porto não contava com ele. Então o meu amigo Jorge Nuno Pinto da Costa ligou-me a dizer que o Vitória queria o Alan, mas que o FC Porto não estava disponível para emprestá-lo novamente. Havia um diferendo com a direção do Vitória na altura. Pediu-me para ficar com o Alan e eu disse ao Jorge Jesus que tínhamos essa hipótese. Ele torceu sempre o nariz à vinda do Alan. Foi preciso esperar toda a pré-época para que o Alan pudesse vir», relatou.



Em vésperas de começar o campeonato, o líder máximo dos dragões convenceu o próprio Jesus, então treinador dos bracarenses.



«Pinto da Costa voltou a ligar-me e perguntou-me: 'Presidente, como é? Preciso de decidir. Fica com o Alan? Não perca esta oportunidade.' Eu respondi que o Jesus não tinha o Alan nos seus planos e pedi-lhe algum tempo. Lembro-me que o Pinto da Costa voltou a ligar-me e eu estava com o mister Jesus. Disse-lhe 'vou passar o telefone ao mister'. Eles falaram os dois e ficou resolvida a contratação de Alan», concluiu.



Após nove épocas na Pedreira, Alan retirou-se e assumiu o cargo de relações externas do Sp. Braga.