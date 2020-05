Os jogadores do Sp. Braga, terceiro classificado da Liga, estão «muito bem psicologicamente» e «ansiosos» que o campeonato recomece, disse esta terça-feira o lateral dos minhotos Ricardo Esgaio.

«Estamos ansiosos que a competição volte. Faltam quinze dias e queremos muito voltar a competir. Estamos muito bem psicologicamente para começarmos o campeonato da melhor maneira e não tenho a mínima dúvida de que a equipa vai estar pronta», disse o jogador à televisão do clube, NEXT.

A poucos dias de completar 27 anos, Esgaio frisou que «a equipa está a preparar-se bem, os jogadores estão focados em regressar ao campeonato e em darem o máximo para conseguir os objetivos».

Para Esgaio, o plantel está, «aos poucos», a voltar à forma física depois do interregno de cerca de um mês e meio devido à pandemia de covid-19.

«Vínhamos a treinar [em casa], mas não é a mesma coisa que estar no campo e sentir a relva e a bola. As primeiras semanas de trabalho estão a ser muito boas e temos feito tudo com segurança», afirmou.

O jogador, a cumprir a terceira época nos bracarenses, frisou ainda que o protocolo idealizado pelo clube no regresso aos treinos por causa da pandemia dá confiança aos atletas.

«Desde que entramos na Cidade Desportiva, temos todos a mesma rotina até chegarmos ao campo e isso é positivo, dá-nos segurança para fazermos aquilo de que mais gostamos. Temos vários campos para trabalhar e assim é mais fácil dividir a equipa e fazermos os treinos que temos vindo a fazer», disse ainda.