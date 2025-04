Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga, em declarações à Sport TV, depois do empate diante do Sporting (1-1), no Estádio de Alvalade, em jogo da 28.ª jornada da Liga.

«Sim, houve uma entrada boa do Sporting, já é habitual, principalmente aqui em casa, mas ach

Terceiro lugar é objetivo?

«Pensamos jogo a jogo, cada jogo vale três pontos. Em cada jogo que entramos, vamos tentar conquistar os três pontos. No final faz-se as contas e vê-se em que lugar ficamos».

o que foi sempre um jogo equilibrado. Até acho que no final da primeira parte acabámos por cima. Na segunda parte foi um jogo dividido, com oportunidades em ambos os lados, creio que mais oportunidades nossas. Também estávamos à procura do golo que felizmente acabou por aparecer e acho que é um resultado justo».

Depois do clássico de ontem, tiveram uma motivação extra para sair daqui com pontos?

«Não, jogamos pela nossa motivação, não precisamos de motivações extra. Sabemos qual o nosso caminho, sabemos pelo que queremos lutar, é mais um passo na nossa caminhada».

