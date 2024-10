No rescaldo à derrota no Dragão, na noite deste domingo, Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga, falou à flash da Sport tv.

«Na primeira parte, ao fim de 20 minutos, equilibrámos o jogo. Sofremos o primeiro golo quando o encontro estava equilibrado. Queríamos mostrar uma imagem diferente [face ao jogo da Liga Europa] e acho que merecíamos sair com pontos, sobretudo pela exibição na segunda parte.»

«Conseguímos chegar ao empate, mas voltámos a sofrer, na sequência de uma desatenção num lançamento. Acho que o resultado não foi bom, mas a exibição foi muito diferente face ao que aconteceu na Grécia.»

«Não podemos alternar a inconstância de qualidade de jogo e temos de manter o ritmo alto. Só assim cresceremos enquanto equipa.»

«As pausas são sempre boas quando a equipa começou com outro treinador, com outras ideias. A pausa é bom para reforçarmos o entrosamento e sermos melhores.»