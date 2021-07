Ricardo Horta contou esta quarta-feira que o Sp. Braga está a trabalhar já com o foco na Supertaça Cândido Oliveira. Os minhotos estão a preparar a nova temporada no Algarve e o avançado explicou, esta quinta-feira, que o objetivo é chegar ao jogo com o Sporting, marcado para 1 de agosto, na melhor forma possível.

«Está a correr muito bem, temos todos trabalhado bem. O mister está connosco desde o ano passado, já sabemos o que ele quer, já conhecemos as ideias dele e acho que estamos todos a trabalhar muito bem para chegar ao primeiro jogo oficial na melhor forma», começou por destacar o avançado em declarações à NEXT, o canal de televisão do clube.

Ricardo Horta vai já para a sexta temporada no Sp. Braga e já sabe o que esperam dele. «Desde que represento o Sp. Braga dou sempre o meu melhor e acho que isso se vê temporada após temporada. É mais uma temporada em que vou procurar ajudar a equipa, com golos e assistências, que é aquilo que um jogador da minha posição faz», comentou.

A equipa está no Algarve, com um grupo alargado de 33 jogadores, com algumas caras novas, mas Horta prefere destacar o coletivo. «O que interessa é o coletivo, é chegarmos ao primeiro jogo da Supertaça todos em excelente forma para conquistarmos já o primeiro troféu da época. Estamos todos a trabalhar muito bem nesse sentido», destacou ainda.