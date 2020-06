O internacional português Rolando não joga oficialmente há 16 meses. Foi a 8 de fevereiro de 2019, ainda no Marselha, que disputou a última partida. Agora, ao serviço do Sp. Braga, clube ao qual chegou no final de fevereiro último, aguarda a estreia e admite que se sente um pouco como um «iniciante» à espera de jogar ao fim de tanto tempo.

«Estar só a treinar é muito ruim. Estou há tanto tempo sem fazer um jogo oficial que começo a sentir um friozinho na barriga. Pareço um iniciante. A vontade é muita de voltar a jogar, veremos se é no sábado que isso vai acontecer», afirmou o jogador de 34 anos, esta quinta-feira, em declarações publicadas pelo Sp. Braga. A hipótese fica mais provável, dado o castigo de um jogo de suspensão que Raúl Silva cumpre.

Além de ter estado sem clube na primeira parte da época, o defesa central foi afetado competitivamente pela pandemia da covid-19, o que adiou a possível estreia pelos minhotos por mais algum tempo. Além de frisar a crença de que isso aconteça ante o Boavista, no duelo que fecha a 26.ª jornada, Rolando espera um adversário forte e quer uma resposta após a derrota arsenalista ante o Santa Clara.

«É continuar a trabalhar para corrigir os erros que cometemos no último jogo e conquistar uma vitória frente ao Boavista, para regressar aos triunfos e continuar no terceiro lugar. Historicamente, [o Boavista] é forte defensivamente, [uma equipa] aguerrida e agressiva. Com as nossas armas temos de contornar isso e lutar para ganhar o jogo», antecipou.

«A paragem foi horrível para toda a gente, mas para mim, a nível físico, foi positiva, deu-me tempo para recuperar», adicionou.

O Sp. Braga-Boavista joga-se a partir das 21 horas de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.