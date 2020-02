Rúben Amorim falou hoje aos jornalistas antes do duelo com o Benfica. O treinador do Braga começou por dizer que o Braga se vai manter fiel aos seus princípios e vai tentar aproveitar as debilidades encarnadas.

«A forma como vamos enfrentar o jogo é a mesma de sempre. Temos a nossa identidade, não vamos abdicar dela. O Benfica mete muita gente no ataque, é normal que tenha menos gente cá atrás, mas é óbvio q vimos o Benfica e eles também nos viram. Vamos tentar explorar as fraquezas do Benfica e eles as nossas», referiu o técnico.

Questionado sobre o passado entre guerreiros e águias, Rúben Amorim desvalorizou esse facto.

«Não devemos pensar no passado, porque pouco interessa, não interessa porque não joga, a maneira de encararmos o jogo e a forma como entramos em campo é que contam», acrescentou.

O português disse também que a preparação do jogo foi feita em função dos jogadores, referindo-se ainda à ausência de Gabriel.

«A nossa preparação para o jogo não foi feita em função do passado do Benfica, mas sim em função dos jogadores do Benfica. Sabemos que o Benfica é sempre um clube grande e habituado a estes jogos de pressão, e nos já mostramos que também estamos preparados para estes jogos. Escolhemos alguns jogadores para condicionar o Benfica a atacar, e reparamos no posicionamento ofensivo do Benfica, os laterais atacam muito, percebemos o posicionamento do Taraabt, quisemos analisar para fechar os espaços de ataque. Fizemos a mesma preparação dos jogos com as outras equipas.»

«Queria mandar um abraço ao Gabriel, que passa por um momento difícil, de toda a gente do Braga. Ele tem caraterísticas diferentes dos outros médios, no vídeo tínhamos o Gabriel, tem caraterísticas diferentes e ele não estar muda um bocadinho a ideia de jogo. Os duelos individuais são muito importantes nestes jogos e o Benfica vai ser sempre muito forte com qualquer jogador que esteja em campo», disse.

Rúben Amorim frisou ainda a vontade de fazer o pleno sobre os três grandes.

«A nossa forma de ser é muito ofensiva, é de querer ganhar o jogo e querer ter protagonismo, não podemos mudar isso. A bola estará num sítio e nós iremos pressionar. O objetivo é vencer o jogo, como o Braga deve entrar em todos os campos, o Braga entra sempre para vencer. Vamos procurar ter a mesma intensidade e qualidade que já temos apresentado e procurar a estrelinha para fazer o pleno quanto aos grandes», referiu, por último.