Rúben Amorim, treinador do Sp. Braga, depois do triunfo sobre o Marítimo (2-1), no Estádio dos Barreiros, em jogo da 23.ª jornada da Liga:

[Triunfo feliz, ao cair do pano... ]

- O jogo só termina no apito final, mas tivemos mais que ocasiões para resolver o jogo na primeira parte. Depois, sofremos um golo algo fortuito. Não demos muitas ocasiões ao Marítimo, tirando alguns erros nossos.

- Não me lembro do Braga ter tantas ocasiões para vencer um jogo na Madeira. Somos uns justos vencedores, em que acabámos por marcar na última jogada.

[Venceu no Dragão, na Luz e agora nos Barreiros onde o Braga não vencia há quatro épocas...]

- Foi uma série de vitórias que ajuda a quebrar recordes, mas o mérito é inteiramente dos jogadores, que têm feito um trabalho excecional. Vínhamos de uma série com muitos jogos.

- Não sendo o jogo mais brilhante da nossa equipa, foi o jogo que tivemos mais ocasiões para marcar, portanto, é mérito dos jogadores e de toda a gente envolvida na equipa. Isto pode-se perder de um momento para outro e é aproveitar esta onda e trabalhar cada vez mais para continuar assim.

-Sinto que esta equipa precisa de treinos, porque temos pouco tempo de trabalho e, com os jogos, vamos perdendo alguma coisa. Nos últimos jogos, temos perdido alguns jogadores por lesão. Temos de fazer adaptações e temos de treinar essas adaptações para termos um melhor rendimento.

[Resposta certa ao afastamento da Liga Europa?]

- É sempre uma resposta, não só importante para os jogadores, mas também para os adeptos e para o clube. Sentir que perdemos, mas que mantivemos os mesmos comportamentos e a forma de jogar, tanto na derrota como na vitória. Mantemos sempre a mesma dinâmica. Acho que [os jogadores] se portaram muito bem.