Rúben Amorim foi confrontado este sábado com um possível interesse do Sporting em contratá-lo.

Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta jornada com o Marítimo, o treinador do Sp. Braga disse estar focado exclusivamente no clube minhoto e garantiu que não foi abordado.

«Não, nada. O meu foco é sempre jogo a jogo. Sou treinador do Sp. Braga, não sei de nada e essas notícias passam-me completamente ao lado, como me passou toda a polémica no início do meu trabalho aqui. Tenho tanto para fazer, estou aqui há tão pouco tempo, tenho jogos atrás de jogos e estou completamente focado no jogo com o Marítimo», começou por dizer.

Rúben Amorim foi depois questionado se poderia garantir que continuaria no Sp. Braga na próxima época. O técnico que sucedeu a Ricardo Sá Pinto no comando dos arsenalistas em janeiro não deu nada por garantido, até porque, sublinhou, uma sequência de maus resultados pode colocá-lo numa situação fragilizada.

«Daqui a pouco vamos andar de avião. Eu sei lá se... Não sabemos o dia de amanhã. Sou treinador do Sp. Braga, tenho contrato com o Sp. Braga e sou muito feliz em Braga. Estou é a preparar o próximo jogo, até porque, pelo que li em algumas notícias, se perder dois jogos estou quase despedido. Está tudo mal quando se perde um jogo. Se não ganhar ao Marítimo, posso ter problemas em manter o meu lugar», apontou.