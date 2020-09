O Sporting e o Sp. Braga chegaram a acordo sobre o pagamento de Ruben Amorim, o qual vai custar aos cofres leoninos um total de 12,1 milhões de euros (mais os 2,3 milhões pagos em IVA, o que dá um custo total de 14,4 milhões).

Antes de mais, convém dizer que o acordo prevê o pagamento em tranches, ao longo desta época, ficando a dívida relativa ao treinador totalmente liquidada um pouco antes do final da época.

A primeira tranche devia ser paga no dia da assinatura do acordo, o que já aconteceu: o Sporting liquidou esta terça-feira 2,5 milhões de euros, tendo mais 9,6 milhões para pagar até junho.

Ora no fundo não ter pagado ainda a contratação de Ruben Amorim vai custar ao Sporting 2,1 milhões de euros: António Salvador não aceitou perdoar nem um cêntimo, pelo que a SAD leonina está obrigada a pagar mais 1,5 milhões de euros da multa indemnizatória e mais 600 mil euros pelos juros vencidos até à data de hoje.

Nesta altura vale a pena recuar para historiar todos os passos que foram dados até este acordo. Inicialmente, quando se comprometeu a pagar a cláusula de rescisão de Ruben Amorim, o Sporting negociou o pagamento dos 10 milhões de euros em duas tranches: a 5 de março e a 5 de setembro.

Antes de 5 de março, data limite para liquidar a primeira tranche, o Sporting pagou os 2,3 milhões de euros relativos ao IVA, mas não liquidou a primeira tranche, como estava contratualizado.

Ora o Sp. Braga entregou os 2,3 milhões de euros ao Estado e ficou à espera de um contacto do Sporting. Esse contacto aconteceu a 6 de março, quando Frederico Varandas falou com António Salvador, a solicitar uma moratória até final do mês por, alegadamente, estar à espera de uma tranche da transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United.

O Sporting não pagou até final do mês de março, nem de abril, nem nunca mais. E também não justificou os atrasos na liquidação da dívida. Até à última sexta-feira de manhã, dia 4 de setembro, quando Frederico Varandas ligou ao António Salvador a pedir um novo acordo de pagamento.

Os dois dirigentes falaram e chegaram a um entendimento de que seria possível fazer um novo contrato de pagamento, o qual evitaria que o Sp. Braga avançasse com processos judiciais na Federação Portuguesa de Futebol, no Tribunal Arbitral do Desporto e na UEFA.

António Salvador autorizou o departamento jurídico do Sp. Braga a acertar com o departamento jurídico do Sporting os detalhes do acordo, havendo, no entanto, três cláusulas inegociáveis: o pagamento da totalidade dos valores em dívida (incluindo a multa indemnizatória e os juros de mor), a assunção total do Sporting de que tinha falhado no cumprimento do acordo anterior e o estabelecimento de que o novo contrato seria executório, ou seja, que dispensa tribunais.

O Sporting acabou por aceitar estas exigências e assinou-se então o acordo, pelo qual o Sporting liquida um total de 12,1 milhões de euros para a contratação do treinador.