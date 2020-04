Numa sessão de perguntas com os adeptos nas redes sociais, o presidente do Sp. Braga, António Salvador, fez uma elogio enorme a Francisco Trincão, além de ter abordado o atraso por parte do Sporting no pagamento da cláusula de rescisão de Rúben Amorim.



Questionado acerca da dificuldade em segurar os jogadores do plantel dos bracarenses para a próxima época, o dirigente dos minhotos falou sobre o jovem extremo que já foi vendido ao Barcelona.



«Também gostaria de ter todo o plantel à disposição. Já sabemos que vamos perder um dos grandes jogadores, um que eu considero o melhor... que vai marcar uma década daqui para a frente que é o Trincão. Como sabem, está vendido ao Barcelona. Acredito que quase todo o plantel vai manter-se no próximo ano», respondeu.



O líder máximo do Sp. Braga vincou a aposta na formação e espera ver ainda mais jovens ganharem espaço na primeira equipa.



«O nosso plantel cada vez mais vai ter jogadores da formação. Temos formação excecional. Isso deve-se às condições, à cidade desportiva, que criámos. É lá que trabalha toda a formação. Tem muito talento e está muito bem preparada. Nos próximos tempos vai dar ainda mais talentos. Queremos um núcleo de jogadores forte e que sustente todos os jogadores que possam subir da formação. O futuro é formar e é isso que vamos fazer», salientou.