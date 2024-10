A SAD do Sp. Braga anunciou esta segunda-feira que todas as propostas apresentadas pela administração, com destaque para o Relatório e Contas referente à temporada de 2023/24, foram aprovadas pelos acionistas por «unanimidade».

Num exercício marcado pelo regresso à Liga dos Campeões, a SAD bracarense obteve um resultado líquido positivo de 17,3 milhões de euros (ME) em 2023/24, o terceiro mais elevado da sua história, alcançando ainda um EBITDA (sigla em inglês de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 26,9 ME.

Além das contas relativas à época anterior, os acionistas também aprovaram o orçamento para a corrente temporada que prevê um lucro de 3.484 milhões de euros.

Nesse sentido, os acionistas também votaram a favor, por «unanimidade e aclamação», um voto de louvor ao Conselho de Administração liderado por António Salvador «como reconhecimento dos êxitos financeiros e desportivos alcançados».

A SAD do Sp. Braga apresentou ainda 80 milhões de euros de capitais próprios, um número que representa 13 vezes o capital social da SAD (seis milhões de euros), o que garante uma autonomia financeira de 48 por cento.

O ativo aumentou 49,4 ME para 168 ME (uma subida de 42 por cento), tendo o passivo também crescido (32 ME, uma subida de 57 por cento) cifrando-se agora nos 88 ME, para o que também contribuiu a construção da segunda fase da cidade desportiva.

Os gastos com pessoal aumentaram 42 por cento, de 27,7 ME para 39,4 ME, subida também explicada pela transição para a alçada da SAD da vertente feminina do futebol arsenalista.