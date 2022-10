As ações do Sp. Braga fecharam a sessão na Bolsa de Valores com uma valorização de 20 por cento, nesta segunda-feira.

No dia em que a Qatar Sports Investments, dona do Paris Saint-Germain, anunciou a compra de 20 por cento do capital da SAD dos arsenalistas, cada ação passou a valer 7,5 euros, de acordo com os dados divulgados pela Euronext.

Trata-se de um valor 21,67 por cento mais elevado do que na última sessão, após um volume de 223 transações nesta segunda-feira.