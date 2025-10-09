António Salvador foi o representante do Sp. Braga na Assembleia-Geral da European Football Clubs (EFC), evento que contou com a presença de Nasser Al-Khelaifi e Joan Laporta, presidentes de PSG e Barcelona, respetivamente.

A EFC tem como objetivo defender, promover e proteger os interesses dos clubes europeus, tanto em competições nacionais como internacionais. Na chefia da organização está Nasser Al-Khelaifi, cargo que ocupa desde 2021, tendo sucedido a Andrea Agnelli, atual presidente da Juventus.